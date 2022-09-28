Соответствующее событие появилось в Instagram жене украинского танцовщика.

Подписчики Лилии поинтересовались, почему телевизионная звезда, увозя семью в безопасное место, сам не вернулся защищать Украину. В ответ женщина отметила, что считает этот вопрос "как минимум некорректным". Она отметила, что это их личное дело, а сама Лилия "уважает выбор каждого".

Также она подчеркнула, что они с мужем помогают Украине, однако не объяснила, как именно.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого. Во всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого. Благодарна мужу, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогаем на своем фронте", - написала жена Ямы.

Она добавила, что сейчас планов возвращаться домой нет.

"Домой хочется, но безопасность сына прежде всего", - написала женщина.

Влада Яму не раз критиковали в соцсетях за его выезд за границу и посещение там вечеринок.