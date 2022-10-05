"Лично Путин позвонил". Кадыров получил уже второе звание после 24 февраля: стал генерал-полковником
Это второе звание, полученное главой Чечни за время спецоперации в Украине, в конце марта он стал генерал-лейтенантом
Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграмм-канале.
"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел под номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - говорится в сообщении.
Далее он добавил, что оправдает предоставленное авансом доверие. Далее глава Чечни подал новости из Украины, которые он, очевидно, черпает из параллельной реальности:
"Сообщаю вам, что сейчас наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и Херсонской области. Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают наступление вперед".
Отметим, что повышение в звании произошло в день рождения.
- Напомним, ВСУ также сделали подарок и показали добытые вещи кадыровцев после уничтожения их опорного пункта в Херсонской области.
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