Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграмм-канале.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел под номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - говорится в сообщении.

Далее он добавил, что оправдает предоставленное авансом доверие. Далее глава Чечни подал новости из Украины, которые он, очевидно, черпает из параллельной реальности:

"Сообщаю вам, что сейчас наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и Херсонской области. Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают наступление вперед".

Отметим, что повышение в звании произошло в день рождения.

Напомним, ВСУ также сделали подарок и показали добытые вещи кадыровцев после уничтожения их опорного пункта в Херсонской области.

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