Либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль, - Арахамия о переговорах с РФ
Уполномоченный на переговоры с РФ Давид Арахамия заверил, что украинская делегация будет вести переговоры только в нужном направлении
Соответствующее сообщение Давид Арахамия написал в Facebook.
"Переговоры пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль", - написал Арахамия.
- Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.
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