Либо Путин сошел с ума, либо окончательно перестал быть самостоятельной фигурой
Путин (или человек, похожий на Путина) превращается в человека, который должен совещаться обо всем со "всеми"
1. До сих пор все знали одну незыблемую истину: Путин всегда соблюдал свое слово. А жизнь Пригожина – персональная гарантия Путина.
2. Убийство Пригожина (сбитие самолета, где он мог быть) полностью перечеркивает главную политическую историю Путина, как человека, который держит слово, которое лично дано кому-то (о комизме роли Лукашенко и говорить не приходится).
3. Что могло произойти? Либо Путин сошел с ума, либо окончательно перестал быть самостоятельной фигурой.
4. Для нас это означает только одну вещь: ястребы (как бы это ни странно было говорить о русских) начинают побеждать. Но это не значит, что это усиливает россиян. Они играют в максимальную эскалацию.
5. В наших широтах все начинают писать, как здорово, что уничтожили Пригожина. Для нас важнее другое: как будет выглядеть конфигурация российских властей после этого. Пока рано давать выводы, но все выглядит так, что Путин (или человек, похожий на Путина) превращается в человека, который должен совещаться обо всем со "всеми". Пока рано делать выводы, но тенденция такова, что все это говорит о признаках скрытого ГКЧП-2. Вот только быстрой развязки не будет.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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