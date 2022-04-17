Либо партнеры немедленно дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты для деблокады Мариуполя, или – переговорный путь с партнерами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал мировых партнеров предоставить Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты для деблокады Мариуполя
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Просто бесчеловечной. Такой ее сделала РФ. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине всю необходимо тяжелое оружие, самолеты, причем, без преувеличения, немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей", - сказал президент.
По словам Зеленского, не было еще ни одного дня с начала блокады Мариуполя, когда украинские власти не искали решения.
"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на сто процентов реального варианта еще не было, это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса, хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни один из них пока не реализовался. ", – говорится в обращении Владимира Зеленского.
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