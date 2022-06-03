Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы разговаривали только с его советником, который сказал нам, что он довольно много тренируется в Украине. Это очень личные вещи, поэтому мы ничего не можем поделать. Мы предложили ему поединок с Камбососом, и он сказал: "Я – пас, хочу остаться и поддержать мою страну". Мы отнеслись к этому с уважением. Ему придется выяснить для себя, семьи и страны, где он хочет быть. Или он хочет вернуться к своей профессии, или желает остаться в сельской местности со всеми гражданскими, защищая их и помогая, насколько это возможно", – сказал президент Top Rank Тодд Дю Бэф.

Джородж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным по этой версии.

Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).

Австралиец Камбосос должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.

5 июня состоится бой между Хэйни и Камбососом.

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