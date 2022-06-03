Либо он хочет вернуться в бокс, либо желает остаться в Украине, - президент Top Rank поставил ультиматум Ломаченко
Президент Top Rank Тодд Дю Беф заявил, что боксер Василий Ломаченко должен определиться со своим будущим – оставаться в Украине или вернуться на ринг
Об этом сообщает Sky Sports.
"Мы разговаривали только с его советником, который сказал нам, что он довольно много тренируется в Украине. Это очень личные вещи, поэтому мы ничего не можем поделать. Мы предложили ему поединок с Камбососом, и он сказал: "Я – пас, хочу остаться и поддержать мою страну". Мы отнеслись к этому с уважением. Ему придется выяснить для себя, семьи и страны, где он хочет быть. Или он хочет вернуться к своей профессии, или желает остаться в сельской местности со всеми гражданскими, защищая их и помогая, насколько это возможно", – сказал президент Top Rank Тодд Дю Бэф.
Джородж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным по этой версии.
Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).
Австралиец Камбосос должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.
5 июня состоится бой между Хэйни и Камбососом.
-
29 мая американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание "регулярного" чемпиона мира WBA в легком весе.
-
30 мая абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос провел дуэль взглядов с американцем Дэвином Хейни.
-
Медиасервис Megogo будет транслировать чемпионское сражение Джорджа Камбососа и Дэвина Хейни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное