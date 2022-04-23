Либо мы выбираем демократию, либо формируем фильтрационные лагеря для коллаборантов, - Ягун

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



“Нам нужно определяться, либо мы живем в демократическом обществе, либо, если бы это ни парадоксально звучало, живем по законам войны и начинаем формировать фильтрационные лагеря для коллаборантов в Украине. Так же, как это делали США во время Второй мировой, или Канада во время Первой мировой войны. Тогда, например, в США в фильтрационные лагеря попали немцы и японцы. То есть давайте формировать фильтрационные лагеря и собирать туда людей, которых мы подозреваем в измене, но не будем их осуждать. Мы хотим пойти по такому пути!?”, - объяснил Ягун.



Ягун отметил, что украинские власти должны принять решение относительно людей, откровенно призывавших российских оккупантов на украинскую территорию.



“Украинские власти должны решить, что делать с людьми, которые откровенно призывали врага в Украину и помогали ему. Среди таких людей есть не только медийщики, но и политические деятели. Поэтому давайте принимать решение, что такие люди должны не просто быть лишены своих должностей, им нужно запретить заниматься политической деятельностью определенное время”, - добавил Ягун.

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