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Главная война с Россией Либо должны настроиться на войну до конца, либо должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях, - Кулеба

Либо должны настроиться на войну до конца, либо должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях, - Кулеба

18 мартa, 2022 пятница
12:45
война с Россией Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал реалистичным вариантом прекращения войны России против Украины заключение мирного соглашения на выгодных для Киева условиях

Об этом Кулеба заявил в интервью УП .

По словам министра, у любой войны есть два финала.

"Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал – это соглашение. Соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений", - сказал Кулеба.

Он добавил, что считает реалистичным вариант с подписанием мирного соглашения на выгодных для Украины условиях.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен", - подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что мы должны понимать как общество и как государство, чтобы прекратить войну, нам нужно соглашение.

"И украинская дипломатия работает над тем, чтобы это соглашение было максимально выгодным для Украины. Президент никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил. Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие и четкие гарантии безопасности Украины", - заверил Кулеба.

  • Напомним, 18 марта Дмитрий Кулеба прокомментировал появление в издании Financial Times якобы проекта мирного договора между Украиной и Россией и назвал его предложениями Кремля .
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русская агрессия
Дмитрий Кулеба
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