Об этом сообщило изданиеThe Washington Post.

Известно, что в письме демократы призвали Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую США Украиной, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".

Кроме того, однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с РФ для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях: росте цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

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"У нас нет иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решение, которое будет приемлемым для народа Украины", – говорится в письме.

Сообщается, что письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар.

Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, 22 октября президент США Джо Байден объяснил , почему помощь Украине важна для НАТО.

24 октября американская конгрессвумен Мейс заявила , что США не могут оказывать другим странам неограниченную помощь.

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