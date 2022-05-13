"Либеральные" российские СМИ – одно из подразделений медиафронта Путина, – Айдер Муждабаев

Об этом в комментарии Еспресо заявил журналист и медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, много лет работавший в российских СМИ.

"Путин плохой, а российский народ – хороший" – это то, что мы слышим и будем слышать от так называемых либеральных интеллигентов, которые хотят где-нибудь пристроиться на Западе, взять паузу, а потом, когда ВСУ и западная коалиция победят Путина, надеются, что смогут поднять руки и сказать: "А мы хотим здесь строить демократическую Россию, потому что мы там были ни при чем".

Как раз "при чем"! Возьмем, к примеру, более статусные примеры так называемой журналистики. Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов, Евгения Альбац, "Медуза" – все они подлежат люстрации. Я приложу все усилия, чтобы открыть глаза Запада и всем: никто из этих людей не может работать в журналистике. Эти люди шли на такие компромиссы, на которые нормальный человек никогда бы не пошел", – отметил Муждабаев.

Он говорит: пример пропагандистки Овсянниковой, с которой неожиданно начали лепить борчинь за свободу слова, является тревожным звонком, что свидетельствует – нужно много работать, чтобы открыть глаза Западу.

"Давайте откровенно задавать вопросы и откровенно на них отвечать. Первый вопрос: что ты там делала? Не этот ли сюжет о "распятом мальчике", через который десятки тысяч истуканов-убийц со всей России, мотивированные такой "жестокостью украинских фашистов", пошли их убивать? Один только этот фейк стоил может тысячи жизней украинцев.Кто-то за это будет отвечать или нет?Овсянникова ли прозрела только в феврале 2022 года и выпрыгнула в эфир, вся такая красивая?

Это только один локальный пример, а есть и другие. Центром пропагандистской паутины был Яндекс, искажавший медийное пространство, конструировавший поиск таким образом, что удобные для них новости попадали в первую десятку, первую сотню, а остальные терялись где-то на дальних страницах. Следовательно, человек сначала видит всегда пропаганду. Она думает: большинство говорит так, потому это, пожалуй, правда. А в РИА "Новости" 518 сайтов! Они скрыты и никто даже не задумывается, что на самом деле это – госсайты. Просто читают, потребляют и ходят себе удовлетворены.

Гендиректор Яндекса Елена Бунина, которая была более влиятельным человеком в пропаганде, чем Овсянникова, в первые дни сбежала в Израиль.

Есть ли право на репатриацию? Никаких проблем! Но не хочет ли она рассказать, как годами возглавляла пропаганду, встречала Путина несколько лет назад в пропагандистском медиацентре? Она тогда не знала об алгоритмах фильтрации правды, о приоритетах подачи новостей? Может лучше об этом публично рассказать сейчас, а не во время трибунала? Потому что Яндекс – это очень крутой инструмент, может, даже действеннее федеральных каналов. Он уничтожал правду для той части общества, которая, может быть, и искала эту правду, но им перекрыли последний шлюз", – объясняет Муждабаев.

Тех, кто интересовался новостями и пробивался еще через этот "шлюз", встречал последний форпост, говорит Муждабаев – так называемые либеральные СМИ.

"Новая газета" руководствовалась ФСБ, "Эхо Москвы" финансировалось Газпромом, "Медуза" в Латвии гибридно работала на "русской мере", а "Дождь" на самом деле всегда принадлежал Медведеву и руководствовался его людьми.

Доказательством этого очень простая вещь – они прекратили журналистскую деятельность, стоило Путину щелкнуть пальцами. Он сказал: все, этот фронт мы закрываем, больше не нужно. Убирайте этот "театр Карабаса" в коробки – и в шкаф! И сейчас они, словно заброшенные печальные муртады", – говорит Айдер Муждабаев.

Своей задачей видит выводить этих людей на чистую воду.

"Этой гибридной публике, притворяющейся приличными людьми, нельзя давать притаиться. Потому что, после капитуляции России, они выпрыгнут и скажут: "А мы готовы строить прекрасную Россию будущего". Нет-нет, сначала добро пожаловать в Службу безопасности Украины – на допрос. А потом поговорим", – отметил Муждабаев.