Ли Шанфу уволили с должности министра обороны Китая, - СМИ
Во вторник, 24 октября, министра обороны Китая Ли Шанфу уволили с должности - причины отстранения и имя нового кандидата пока не известны
Об этом пишет South China Morning Post .
Издание отмечает, что это уже второе увольнение чиновника за три месяца. Решение одобрил постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.
Отмечается, что это произошло после нескольких недель спекуляций, якобы Ли Шанфу планировали уволить после отстранения от должности бывшего министра иностранных дел Цинь Гана.
По данным издания, увольнение произошло за несколько дней до того, как делегация Пентагона должна прибыть в Пекин на региональный форум по безопасности, где должен состояться диалог между двумя странами.
South China Morning Post также подчеркивает, что 65-летний Ли является "публичным лицом" Народно-освободительной армии Китая и членом Центральной военной комиссии.
- Главу китайского министерства иностранных дел Цинь Гана во вторник, 25 июля, уволили с должности после месячного отсутствия в публичном пространстве.
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