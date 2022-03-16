Льготы во время войны: нардеп, экономист Нина Южанина об изменениях в закон о налогах

"Прежде всего, изменения касаются мелкого бизнеса и предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Предприниматели, принадлежащие к 1-й и 2-й группе в течение военного положения вправе не платить даже единый налог. Относительно предпринимателей, принадлежащих к 1-й, 2-й и 3-й группы, а также фермеры, ФОПы, принадлежащие к 4-й группе – они не платят единый социальный взнос за себя", – об этом экономист рассказала в эфире Espreso.TV.



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Южанина подчеркнула изменения для работодателей, которые могут принадлежать ко 2-й и 3-й группе и юридических лиц, принадлежащих к 3-й группе: "Они могут не платить единый социальный взнос и за наемных лиц, которые сейчас находятся на военной службе".



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Также Южанина отметила изменения, касающиеся кассовых аппаратов, регистраторов расчетных операций: "Обязательное их применение не отменено, однако на период военного положения финансовые санкции к нарушителям ранее принятых изменений не применяются".

Напомним, парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы

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