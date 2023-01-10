Такую официальную позицию НБУ обнародовала пресс-служба регулятора.

"НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси. Такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ в очередной раз получил заверение, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода с этого рынка". Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым", – говорится в сообщении.

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В частности, появившуюся в публичном поле информацию о предоставлении банками из международных финансовых групп льготных условий кредитования для участников так называемой специальной военной операции в НБУ назвали очередным свидетельством того, что сделанные заявления отличаются от фактического положения дел.

"Они остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически проявляя терпимость к вызывающим нарушениям Россией международного права", - отмечает украинский регулятор.

НБУ еще раз публично обратился к руководству международных банковских групп: "Оставаясь в России, вы избрали поддержку агрессора и его военных преступлений".

Национальный банк заявил, что обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп.

"Каждое утро начинаем день с минуты молчания, вспоминая погибших. В то время как оставшийся в РФ бизнес суммирует и подсчитывает. Международные банки должны наконец реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти с рынка погруженной по локти в кровь украинцев России. Причастность важных европейских компаний к экономике страны-террориста – ядовита. Война – это время выбирать между прибылью и достоинством", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Нацбанк считает ужесточение санкций и внешнего давления на экономику страны-агрессора одним из приоритетов своей международной деятельности.

26 декабря стало известно, что в Украине была создана общая банковская сеть, которая будет работать даже в случае блэкаута.

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