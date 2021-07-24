ЛГБТ-прайды в этом году начались из Кривого Рога
В Кривом Роге стартовала прайд-неделя. Это первое прайд-событие в Украине в 2021 году
Во время прайда криворожский "Гей-альянс" проведет несколько просветительских лекций и мероприятий. Уличных акций не будет в связи с продолжением карантинного режима, передает Еспресо.TV .
"Проблемы ЛГБТ людей такие же, как у всех. Но также добавляются проблемы, которые возникают из-за негативного отношения общества. Гомосексуальные люди подвергаются моральным и физическим угрозам и не могут жить свободно в свободной стране. Наши мероприятия способствуют диалогу с обществом, помогают устранить недоразумение" , - приводит слова соорганизатора мероприятия Бориса Золотченка местные портал Первый Криворожский .
Среди участников криворожского прайда гости из других городов Украины.
Свою встречу они считают правозащитной.
"Прайд - это не парад и не пропаганда. Сексуальную ориентацию невозможно пропагандировать, человек уже является гомосексуальным, бисексуальным или это может быть трансгендерный человек. Когда мы говорим о прайде, прежде всего, речь идет о защите прав человека ", - говорит спикерка Кривбасс Прайд и координатор Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба.
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