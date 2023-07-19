Об этом сообщает Yonhap.

Презентация новой версии искусственного интеллекта состоялась на мероприятии LG AI Talk Concert в Сеуле.

Отмечается, что новая мультимодальная модель EXAONE 2.0 работает быстрее и эффективнее. Кроме того, она экономит больше энергии, по сравнению с первой версией, представленной еще в декабре 2021 года. Мультимодальная означает наличие нескольких способов передачи сообщения.

Название EXAONE расшифровывается как "экспертный искусственный интеллект для всех" и представляет собой гигантскую мультимодальную языковую модель, которая может понимать одновременно язык и изображение. Таким образом она способна генерировать изображение в тексте и наоборот.

Сообщается, что новая версия модели разработана благодаря машинному обучению 350 миллионов изображений и 45 миллионам патентных документов. По словам LG, эти документы являются самым большим профессиональным набором данных для любой компании, разрабатывающей услуги ИИ.

Последняя версия работает как на корейском, так и на английском языках, учитывая, что большое количество набора данных, на котором учится EXAONE, является английским. Разработчики добавляют, что размер набора данных в четыре раза больше, чем в предыдущей версии.

По их словам, алгоритм глубокого обучения EXAONE может понимать, распознавать и предусматривать текст, а также учиться на огромных массивах данных для предоставления жизнеспособных решений и помогать отвечать на сложные вопросы в разных сферах.