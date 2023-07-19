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Главная Технологии LG представила последнюю модель искусственного интеллекта, разработанную для профессионального использования.

LG представила последнюю модель искусственного интеллекта, разработанную для профессионального использования.

19 июля, 2023 среда
09:55
Технологии

В среду 19 июля южнокорейская лаборатория искусственного интеллекта под руководством LG Group представила второе поколение своей гигантской мультимодальной модели искусственного интеллекта

Об этом сообщает Yonhap.

Презентация новой версии искусственного интеллекта состоялась на мероприятии LG AI Talk Concert в Сеуле.

Отмечается, что новая мультимодальная модель EXAONE 2.0 работает быстрее и эффективнее. Кроме того, она экономит больше энергии, по сравнению с первой версией, представленной еще в декабре 2021 года. Мультимодальная означает наличие нескольких способов передачи сообщения.

Название EXAONE расшифровывается как "экспертный искусственный интеллект для всех" и представляет собой гигантскую мультимодальную языковую модель, которая может понимать одновременно язык и изображение. Таким образом она способна генерировать изображение в тексте и наоборот.

Сообщается, что новая версия модели разработана благодаря машинному обучению 350 миллионов изображений и 45 миллионам патентных документов. По словам LG, эти документы являются самым большим профессиональным набором данных для любой компании, разрабатывающей услуги ИИ.

Последняя версия работает как на корейском, так и на английском языках, учитывая, что большое количество набора данных, на котором учится EXAONE, является английским. Разработчики добавляют, что размер набора данных в четыре раза больше, чем в предыдущей версии.

По их словам, алгоритм глубокого обучения EXAONE может понимать, распознавать и предусматривать текст, а также учиться на огромных массивах данных для предоставления жизнеспособных решений и помогать отвечать на сложные вопросы в разных сферах.

  • 17 июля армия обороны Израиля начала использовать искусственный интеллект для выбора целей для авиаударов и организации материально-технического обеспечения во время войны с Ираном.
  • 19 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что искусственный интеллект может представлять угрозу глобальному миру и безопасности. Он призвал все страны-члены немедленно принять необходимые меры и установить ограничения по контролю этой технологии.
Мир
Южная Корея
искусственный интеллект
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