LG, Figma, Schneider Electric и другие: Федоров рассказал, какие еще компании присоединились к цифровой блокаде России и Беларуси

Об этом Фёдоров сообщил в своем Telegram-канале.



"Благодарю за четкую позицию в борьбе за правду. Хорошие новости для нас, но не для РФ. Цифровая блокада россиян и страны-агрессора продолжается. Кто еще из техкомпаний покинул рынок РФ или ввел санкции?" - написал министр Михаил Федоров.



• Schneider Electric приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в РФ и Беларусь. Это один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации.



• Легенды мирового футбола " Реал", ПСЖ и "Милан" отказались от сотрудничества с букмекерской компанией Fonbet.



• Dahua, китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд) прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua заберет обратно.



• У всех официальных тренеров MikroTik в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование.



• IT-компания Docker приостановила подписки в РФ и Беларуси. Docker – это американская технологическая компания, развивающая платформу для разработки. По словам ее руководителя Скотта Джонсона, компания "не будет иметь дело" с российскими компаниями в этот период. "Развертывающаяся в Украине трагедия противоречит тому, за что выступает наше сообщество", — заявили в компании.



• Figma перестала принимать оплату российскими картами.



• LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ.



Спасибо каждому, кто отказался спонсировать войну РФ против Украины.



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