Об этом сообщает "Лейпциг" в twitter .

Тедеско уволили на следующий день после домашнего поражения от "Шахтера" со счетом 1:4 в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Вместе с главным тренером в отставку отправили его ассистентов – Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.

Тедеско тренировал "Лейпциг" с декабря 2021 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне финишировал вторым в чемпионате Германии. По итогам пяти туров нового сезона в бундеслиге "Лейпциг" идет 11-м.

Также 36-летний Доменико Тедеско возглавлял немецкий "Шальке" и российский "Спартак".

6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

После 1-го тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил, что его команда воспользовалась кризисом "Лейпцига" и одержала победу над немецким клубом в Лиге чемпионов, поскольку сыграла "сердцем".

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