Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Лейпциг" – "Селтик" закончился победой немцев со счетом 3:1. В ворота шотландцев забили оформившего дубль Нкунку и Андре Силва.

Шотландский "Селтик" с 1 баллом теперь занимает четвертое место в группе F, а немецкий "Лейпциг" с 3 очками – третий. После двух туров "Реал" имеет 6 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" набрал 4 пункта и идет вторым.

Матч "Реал" – "Шахтер" проходит сегодня в Мадриде и начался в 22:00.

Лига чемпионов

3-й тур . Группа F

5 октября

"Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия) 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47 (авт.)

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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