"Лейпциг" уверенно победил "Селтик" в матче соперников "Шахтера" в ЛЧ
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" победил шотландский "Селтик"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Лейпциг" – "Селтик" закончился победой немцев со счетом 3:1. В ворота шотландцев забили оформившего дубль Нкунку и Андре Силва.
Шотландский "Селтик" с 1 баллом теперь занимает четвертое место в группе F, а немецкий "Лейпциг" с 3 очками – третий. После двух туров "Реал" имеет 6 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" набрал 4 пункта и идет вторым.
Матч "Реал" – "Шахтер" проходит сегодня в Мадриде и начался в 22:00.
Лига чемпионов
3-й тур . Группа F
5 октября
"Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия) 3:1
Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47 (авт.)
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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