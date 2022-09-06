Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча "Шахтера" против Лейпцига начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

Дончане получили прямую путевку в групповой раунд ЛЧ, поскольку на момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии лидировали в премьер-лиге. Из-за квалификации в главный еврокубок пыталось пробиться "Динамо", которое в плей-офф отбора уступило португальской "Бенфике" и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Лейпциг" в прошлом чемпионате Германии финишировал четвёртым.

Кроме немецкого клуба, соперниками "Шахтера" по группе F будут испанский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре встретятся 6 сентября в Глазго.

Лига чемпионов

Группа F. 1-й тур

6 сентября

"Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина)

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

6 сентября, 22:00

Прямая трансляция на Megogo

25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".

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