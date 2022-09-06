"Лейпциг" - "Шахтер": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в Лиге чемпионов
Во вторник, 6 сентября, "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездной игрой против немецкого "Лейпцига"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча "Шахтера" против Лейпцига начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
Дончане получили прямую путевку в групповой раунд ЛЧ, поскольку на момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии лидировали в премьер-лиге. Из-за квалификации в главный еврокубок пыталось пробиться "Динамо", которое в плей-офф отбора уступило португальской "Бенфике" и продолжит выступления в Лиге Европы.
"Лейпциг" в прошлом чемпионате Германии финишировал четвёртым.
Кроме немецкого клуба, соперниками "Шахтера" по группе F будут испанский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре встретятся 6 сентября в Глазго.
Лига чемпионов
Группа F. 1-й тур
6 сентября
"Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
6 сентября, 22:00
Прямая трансляция на Megogo
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25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".
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