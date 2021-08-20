"Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в Бундеслиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился разгромной победой "Лейпцига" со счетом 4:0. "Штутгарт" пропустил два феноменальных гола от Доминика Собослая, пенальти от Андре Силвы, а также не справился с ударом от Эмиля Форсберга.



Для "Лейпцига" это первая победа в нынешнем сезоне Бундеслиги. В первом туре они сенсационно проиграли "Майнцу" (0:1), а "Штутгарт" разгромил "Гройтер Фюрт" (5:1).



Чемпионат Германии



2-й тур



20 августа



"Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0



Голы: Собослай, 38, 52, Форсберг, 46, Силва, 65 (пен.)

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