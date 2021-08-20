"Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в Бундеслиге
Во 2-м туре чемпионата Германии по футболу "Лейпциг" разгромно победил "Штутгарт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Лейпцига" со счетом 4:0. "Штутгарт" пропустил два феноменальных гола от Доминика Собослая, пенальти от Андре Силвы, а также не справился с ударом от Эмиля Форсберга.
Для "Лейпцига" это первая победа в нынешнем сезоне Бундеслиги. В первом туре они сенсационно проиграли "Майнцу" (0:1), а "Штутгарт" разгромил "Гройтер Фюрт" (5:1).
Чемпионат Германии
2-й тур
20 августа
"Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0
Голы: Собослай, 38, 52, Форсберг, 46, Силва, 65 (пен.)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное