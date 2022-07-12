Лейбористская партия Великобритании инициирует вотум недоверия правительству Джонсона
Поддержка парламентом вотума недоверия может повлечь за собой новые выборы в Великобритании
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Лейбористская партия Великобритании, являющаяся главной оппозиционной силой в парламенте страны, намерена вынести на голосование вопрос вотума недоверия действующему правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Решения партии должны объявить во вторник, 12 июля, а голосование по нему может состояться в парламенте уже на следующий день.
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Если парламентарии поддержат вотум недоверия, это может спровоцировать проведение новых выборов в парламент Великобритании. Сейчас в нем у консерваторов большинство.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и главы партии.
- Нового лидера Консервативной партии должны объявить 5 сентября сразу после завершения летнего перерыва в работе парламента. До этого Борис Джонсон будет возглавлять правительство.
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