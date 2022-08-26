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Война с Россией: хроника
Главная Мир Левое крыло партии Шольца требует прекратить поставку Украине оружия и начать переговоры с РФ, - Spiegel

Левое крыло партии Шольца требует прекратить поставку Украине оружия и начать переговоры с РФ, - Spiegel

26 августа, 2022 пятница
11:31
Мир

Представители левого крыла Социал-демократической партии Германии призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо социал-демократов, лидером которых является канцлер Олаф Шольц.

"Продолжение войны лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее нужно прекращение огня как точку отсчета для комплексных мирных переговоров", – говорится в письме.

Его подписантами являются несколько членов бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Социал-демократы признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода от власти Владимира Путина, "но к тому времени нужно найти modus vivendi ("способ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалации войны".

Подписанты письма призывают ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между сторонами в состоянии войны". Среди таких стран упоминается, в частности, Китай.

Левые также выступают против поставок Украине тяжелого вооружения и указывают на опасность ядерной войны.

"С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где пролегает "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию", - добавляют в обращении.

  • 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией . "Сейчас не время договариваться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, мир, ради которого им предлагают отказаться от части территории в обмен на прекращение огня", - сказал Борис Джонсон.

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Германия
война с Россией
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