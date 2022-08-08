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Левандовски забил первый гол за "Барселону"

8 августа, 2022 понедельник
11:14
Спорт

Польский форвард Роберт Левандовски забил первый гол после перехода в испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Левандовски на 3-й минуте открыл счет в финале товарищеского турнира Кубок Гампера против мексиканского "Пумас". Также поляк отдал две результативные передачи. Гол стал для лучшего футболиста мира 2021 года по версии ФИФА первым после перехода в "Барселону" из немецкой "Баварии".

В итоге каталонцы победили со счётом 6:0.

"Барселона" заплатила "Баварии" за Левандовски 45 млн евро, еще 5 млн евро немцы могут получить в качестве бонусов. Польский форвард подписал с каталонцами контракт до 2025 г. с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в "Баварии" 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.

Кубок Гампера

7 августа

"Барселона" (Испания) – "Пумас" (Мексика) 6:0

Голы : Левандовские, 3, Педри, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, Де Йонг, 84

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Роберт Левандовски
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