Левандовски выиграл "Золотую бутсу", он впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Европы

Об этом сообщает официальный Instagram "Баварии".



Левандовски поблагодарил свою семью, одноклубников и тренеров, он убежден, что без их поддержки не выиграл бы "Золотую бутсу".



"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю "Баварию". Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды. В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и пытаться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда", - сказал поляк.



В прошлом сезоне Бундеслиги Роберт Левандовски провел 29 матчей и забил 41 гол. Такой результат помог поляку впервые в карьере выиграть приз лучшему бомбардиру Европы.