Левандовски выиграл "Золотую бутсу", он впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Европы
Нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски вручили "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру Европы
Об этом сообщает официальный Instagram "Баварии".
Левандовски поблагодарил свою семью, одноклубников и тренеров, он убежден, что без их поддержки не выиграл бы "Золотую бутсу".
"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю "Баварию". Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды. В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и пытаться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда", - сказал поляк.
В прошлом сезоне Бундеслиги Роберт Левандовски провел 29 матчей и забил 41 гол. Такой результат помог поляку впервые в карьере выиграть приз лучшему бомбардиру Европы.
- Напомним, в декабре ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.
- 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.
- 28 июля стало известно, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе.
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