Левандовски решил покинуть "Баварию"
Польский футболист Роберт Левандовски намерен покинуть немецкую "Баварию" ради перехода в испанский "Реал"
Об этом сообщает AS .
По информации издания, Левандовски попросил своего агента изучить вопрос о возможном переходе в "Реал" в ближайшее время. Пока неизвестно, заинтересован ли мадридский клуб в подписании 33-летнего форварда, учитывая наличие в составе другого нападающего - француза Карима Бензема.
Поляк выступает за "Баварию" с 2014 года. В общей сложности он отыграл за мюнхенцев 349 матчей, забил 319 голов и отдал 67 результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Роберта Левандовски в 60 млн. евро.
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Напомним, 29 ноября Роберт Левандовски уступил Лионелю Месси в борьбе за "Золотой мяч-2021".
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