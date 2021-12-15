Левандовски повторил фантастический рекорд легендарного форварда "Баварии" Мюллера

Об этом сообщает Gracenote Live в Twitter.

Левандовски отметился дублем в матче 16 тура чемпионата Германии против "Штутгарта" и помог "Баварии" победить 5:0. Эти голы стали 41-м и 42-м для поляка в Бундеслиге в 2021 году.

Таким образом, Левандовски повторил рекорд, установленный нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером в 1972 году.

До конца года "Баварии" предстоит провести еще один матч в чемпионате Германии - против "Вольфсбурга" 17 декабря. У поляка есть шанс побить рекорд легендарного немца.

Кроме того, забитые 14 декабря голы стали 67-м и 68-м для Левандовски в этом году. На втором месте по количеству голов в 2021 году идет форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший 49 мячей.