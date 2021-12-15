Левандовски повторил фантастический рекорд легендарного форварда "Баварии" Мюллера
Польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски забил 42-й гол в год и повторил рекорд легенды мюнхенского клуба Герда Мюллера
Об этом сообщает Gracenote Live в Twitter.
Левандовски отметился дублем в матче 16 тура чемпионата Германии против "Штутгарта" и помог "Баварии" победить 5:0. Эти голы стали 41-м и 42-м для поляка в Бундеслиге в 2021 году.
Таким образом, Левандовски повторил рекорд, установленный нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером в 1972 году.
До конца года "Баварии" предстоит провести еще один матч в чемпионате Германии - против "Вольфсбурга" 17 декабря. У поляка есть шанс побить рекорд легендарного немца.
Кроме того, забитые 14 декабря голы стали 67-м и 68-м для Левандовски в этом году. На втором месте по количеству голов в 2021 году идет форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший 49 мячей.
- Напомним, 7 декабря Роберт Левандовски признался, что расстроился после поражения в борьбе за "Золотой мяч – 2021".
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