Левандовски потребовал от "Барселоны" объяснений из-за видеообращения одноклубников к фанатам из РФ
Польский футболист "Барселоны" Роберт Левандовски обратился в клуб за объяснением по поводу ролика, в котором его одноклубники обратились к болельщикам из России
Об этом пишет Sport Interia .
Таким образом, Левандовски отреагировал на видеообращение своих испанских одноклубников Алекса Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам в честь чемпионства "Барселоны" в Ла Лиге, который они записали для транслятора матчей клуба в РФ - Okko Sport.
"Мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи с представителями СМИ, имеющими право на трансляцию Ла Лиги. Конечно, это не оправдание , потому что о чем-то явно не позаботились и в результате получилось очень плохо", - рассказал Левандовски.
Он добавил, что по его информации, "Барселона" из-за инцидента планирует принять определенные меры.
- 20 мая футболисты "Барселоны" Алекс Бальде и Сержи Роберто записали обращение к российским болельщикам своего клуба.
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