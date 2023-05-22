Об этом пишет Sport Interia .

Таким образом, Левандовски отреагировал на видеообращение своих испанских одноклубников Алекса Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам в честь чемпионства "Барселоны" в Ла Лиге, который они записали для транслятора матчей клуба в РФ - Okko Sport.

"Мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи с представителями СМИ, имеющими право на трансляцию Ла Лиги. Конечно, это не оправдание , потому что о чем-то явно не позаботились и в результате получилось очень плохо", - рассказал Левандовски.

Он добавил, что по его информации, "Барселона" из-за инцидента планирует принять определенные меры.