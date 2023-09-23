Левандовски организовал для "Барселоны" невероятный камбэк в матче против "Сельты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Барселоны" со счетом 3:2. Хотя еще по состоянию на 80 минуту матча команда Хави проигрывала "Сельте" 0:2. Ключевую роль в камбеке сыграл оформивший дубль Роберт Левандовски, забивший на 81-й и 85-й минутах.

Точку в матче поставил Жоау Канселу. Португальский защитник забил победный мяч на 89-й минуте поединка.

Ла Лига

6-й тур

23 сентября

"Барселона" – "Сельта" 3:2

Голы: Левандовские, 81, 85, Кансела, 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76

Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги

После 6 матчей "Барселона" и "Жирона", за которую играют Артем Довбык и Виктор Цыганков, захватили лидерство в Ла Лиге с 16 баллами.

Следом идет "Реал", но у мадридцев 5 матчей и 15 очков. Четвертая позиция в "Атлетике" - 13 баллов.