Левандовски организовал для "Барселоны" невероятный камбэк в матче против "Сельты"
Сегодня, 23 сентября, "Барселона" совершила невероятный камбэк в матче 6-го тура Ла Лиги против "Сельты"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Барселоны" со счетом 3:2. Хотя еще по состоянию на 80 минуту матча команда Хави проигрывала "Сельте" 0:2. Ключевую роль в камбеке сыграл оформивший дубль Роберт Левандовски, забивший на 81-й и 85-й минутах.
Точку в матче поставил Жоау Канселу. Португальский защитник забил победный мяч на 89-й минуте поединка.
Ла Лига
6-й тур
23 сентября
"Барселона" – "Сельта" 3:2
Голы: Левандовские, 81, 85, Кансела, 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76
Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги
После 6 матчей "Барселона" и "Жирона", за которую играют Артем Довбык и Виктор Цыганков, захватили лидерство в Ла Лиге с 16 баллами.
Следом идет "Реал", но у мадридцев 5 матчей и 15 очков. Четвертая позиция в "Атлетике" - 13 баллов.
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