Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.

"Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну Sars-Cov-2, по моему мнению, пандемия закончилась", - заявил вирусолог.

Он предполагает, что после зимы иммунитет населения будет столь широк и устойчив, что летом вирус вряд ли сможет вернуться. Дростен не видит также угрозы еще одного "мутационного скачка". Он отметил существенное уменьшение пациентов в реанимациях.

По мнению эксперта, кампания по вакцинации в Германии и Европе стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также высоко оценил эффект от коронавирусных ограничений, в частности сокращение контактов.

Напомним, 24 декабря сообщалось, что вспышка коронавируса в Китае стала самой большой в мире: 37 млн человек заразились COVID-19 за один день. Крематории Пекина не справляются с потоком тел умерших от коронавируса.

22 декабря в Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Украине и назвали причину.

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