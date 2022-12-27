"Летом вирус вряд ли сможет вернуться": врач Charité прогнозирует завершение пандемии COVID-19
Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной
Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.
"Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну Sars-Cov-2, по моему мнению, пандемия закончилась", - заявил вирусолог.
Он предполагает, что после зимы иммунитет населения будет столь широк и устойчив, что летом вирус вряд ли сможет вернуться. Дростен не видит также угрозы еще одного "мутационного скачка". Он отметил существенное уменьшение пациентов в реанимациях.
По мнению эксперта, кампания по вакцинации в Германии и Европе стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также высоко оценил эффект от коронавирусных ограничений, в частности сокращение контактов.
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