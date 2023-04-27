Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Кудрицкий объяснил, что обычно летом в Украине наблюдался избыток энергии, однако в этом году из-за повреждений электростанций может появиться ее дефицит.

"Дефицит возможен, это явление сезонное. Обычно весной и летом в Украине наблюдается избыток энергии, и мы способны экспортировать электроэнергию, а осенью и зимой, во время похолоданий — ее дефицит. В этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом. Этот дефицит будем компенсировать увеличением мощностей на теплоэлектростанциях и импортом энергии", - пояснил он.