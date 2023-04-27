Летом в Украине возможен дефицит электроэнергии, - глава Укрэнерго Кудрицкий
Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что летом в Украине возможен дефицит электроэнергии вместо привычного сезонного излишка
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Кудрицкий объяснил, что обычно летом в Украине наблюдался избыток энергии, однако в этом году из-за повреждений электростанций может появиться ее дефицит.
"Дефицит возможен, это явление сезонное. Обычно весной и летом в Украине наблюдается избыток энергии, и мы способны экспортировать электроэнергию, а осенью и зимой, во время похолоданий — ее дефицит. В этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом. Этот дефицит будем компенсировать увеличением мощностей на теплоэлектростанциях и импортом энергии", - пояснил он.
- В четверг, 27 апреля, в село Норцовка Изюмского района Харьковщины вернули свет после года отсутствия электроэнергии.
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