Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть попытки России играть на исторических разногласиях или исторической памяти поляков и украинцев. Речь идет о Волынской трагедии, которой в июле будет отмечаться 80-летие. Заявление президента Дуды говорит о том, что поляки и украинцы не дадут себя разделить".

По словам польского политика, президент Польши подчеркнул, что нужно работать для примирения.

"Это заявление было сильным, оно было услышано, равно как и заявление президента Дуды, что нужно работать для примирения. Мы знаем, что в июне или в июле готовится историческое событие, связанное с прошлым. Среди людей приближенных к Офису президента Польши говорится, что событие может готовиться в трехстороннем формате, третьей страной будет Литва", - подчеркнул Чех.