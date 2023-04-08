Летом между Украиной, Польшей и Литвой готовится историческое событие, - польский политик Чех
Польский политик Мирослав Чех отметил, что Россия пытается играть на исторических разногласиях и исторической памяти поляков и украинцев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть попытки России играть на исторических разногласиях или исторической памяти поляков и украинцев. Речь идет о Волынской трагедии, которой в июле будет отмечаться 80-летие. Заявление президента Дуды говорит о том, что поляки и украинцы не дадут себя разделить".
По словам польского политика, президент Польши подчеркнул, что нужно работать для примирения.
"Это заявление было сильным, оно было услышано, равно как и заявление президента Дуды, что нужно работать для примирения. Мы знаем, что в июне или в июле готовится историческое событие, связанное с прошлым. Среди людей приближенных к Офису президента Польши говорится, что событие может готовиться в трехстороннем формате, третьей страной будет Литва", - подчеркнул Чех.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное