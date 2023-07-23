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Летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО, - Резников

23 июля, 2023 воскресенье
23:47
Война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье, 23 июля, заявил, что во время следующего саммита НАТО летом 2024 года, Украину, вероятно, смогут принять в альянс

Об этом пишет CNN.

"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины", – сказал Резников.

Он также подчеркнул, что это только его прогноз.

Отмечается, что, когда его спросили, думает ли он, что война закончится следующим летом, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

Также, по данным CNN, Резников убавил отказ администрации Байдена принять Украину сразу после окончания войны.

"Я думаю, что это не нужно. У Украины будет упрощенный процесс вступления, а между тем будет продолжать работать над необходимыми реформами", - добавил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что преимущества для вступления Украины в НАТО только возросли, учитывая борьбу с Россией.

"После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт – как сдерживать россиян, победить их, бить с помощью оружия стандарта НАТО", – сказал министр.

Как отмечается на официальном сайте НАТО, следующий саммит альянса, посвященный 75-й годовщине его создания, состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Эспрессо.

Мир
Украина
Алексей Резников
НАТО
Вступление в НАТО
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