Лето добрых платежей: платите онлайн картой Mastercard на iPay.ua и помогайте детям вместе с БФ "Таблеточки"

Деньги передадут на обследования, покупку необходимых лекарств и оборудования, психологическую поддержку маленьких пациентов и их семей.

Что нужно для участия?

Присоединиться к акции могут все совершеннолетние на сайте iPay.ua. За каждый платеж картой Mastercard, платежный оператор будет перечислять 2 гривны в фонд "Таблеточки".

Участникам следует выполнить несколько важных условий:

Зарегистрироваться на сайте iPay.ua. Совершить на сервисе любой платеж после авторизации. Для расчета использовать карту Mastercard.

Средства в пользу БФ "Таблеточки" iPay.ua будет перечислять 1 раз в месяц.

Ознакомиться с детальными правилами можно на странице https://blog.ipay.ua/ru/lito-dobruh-plategiv/.

Преимущества регистрации

Любую операцию на iPay.ua возможно совершить без авторизации, но такая транзакция не примет участие в благотворительной акции.

Процесс создания учетной записи занимает всего несколько минут:

Нажмите на "Мой кабинет". Введите номер телефона, укажите пароль. По желанию авторизуйтесь с помощью Apple ID, Google, Facebook. Подтвердите регистрацию, чтобы пользоваться всем функционалом портала.

Зарегистрированные пользователи могут сохранять карты для оплаты, создавать шаблоны и т.д.

Какие платежи возможно сделать, чтоб принять участие в акции?

Ограничений на целевое назначение средств нет. Выбирайте любые регулярные или разовые услуги:

Пополнение мобильного;

Погашение кредита;

Оплата коммунальных услуг;

Налоги и штрафы;

Платежи в пользу физических и юридических лиц.

Один из самых популярных и простых – перевод с карты на карту любого украинского банка. Для совершения:

По ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p добавьте свою карту Mastercard или выберите один из доступных электронных кошельков – Google Pay, Apple Pay, Masterpass. Укажите контактный мобильный. Заполните номер карты получателя. Введите сумму. Нажмите "Перевести" и подтвердите платеж.

Деньги зачислятся мгновенно. Если выполнено все условия акции, iPay.ua перечислит 2 гривны в фонд "Таблеточки".

Детальнее про благотворительный фонд

БФ "Таблеточки" основано в 2011 году для помощи детям, у которых диагностировали рак. Ежегодно таких случаев свыше 1000 по Украине.

Организация заботится не только о качественном лечении. Приоритетные направления деятельности: адресная помощь детям, покупка реагентов для точной диагностики, приобретение лекарств, ремонт и обновление оборудования, программы повышения квалификации и развития персонала больниц, продвижение системных изменений в сфере охраны здоровья и детской онкологии на национальном уровне.

Присоединяйтесь к добрым делам вместе с iPay.ua.







