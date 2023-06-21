Лето добрых платежей: платите онлайн картой Mastercard на iPay.ua и помогайте детям вместе с БФ "Таблеточки"
С 12 июня 2023 года на сервисе iPay.ua стартует благотворительная акция "Лето добрых платежей". Ее цель – помочь подопечным фонда "Таблеточки", а именно детям, которые борются с раком
Деньги передадут на обследования, покупку необходимых лекарств и оборудования, психологическую поддержку маленьких пациентов и их семей.
Что нужно для участия?
Присоединиться к акции могут все совершеннолетние на сайте iPay.ua. За каждый платеж картой Mastercard, платежный оператор будет перечислять 2 гривны в фонд "Таблеточки".
Участникам следует выполнить несколько важных условий:
- Зарегистрироваться на сайте iPay.ua.
- Совершить на сервисе любой платеж после авторизации.
- Для расчета использовать карту Mastercard.
Средства в пользу БФ "Таблеточки" iPay.ua будет перечислять 1 раз в месяц.
Ознакомиться с детальными правилами можно на странице https://blog.ipay.ua/ru/lito-dobruh-plategiv/.
Преимущества регистрации
Любую операцию на iPay.ua возможно совершить без авторизации, но такая транзакция не примет участие в благотворительной акции.
Процесс создания учетной записи занимает всего несколько минут:
- Нажмите на "Мой кабинет".
- Введите номер телефона, укажите пароль.
- По желанию авторизуйтесь с помощью Apple ID, Google, Facebook.
- Подтвердите регистрацию, чтобы пользоваться всем функционалом портала.
Зарегистрированные пользователи могут сохранять карты для оплаты, создавать шаблоны и т.д.
Какие платежи возможно сделать, чтоб принять участие в акции?
Ограничений на целевое назначение средств нет. Выбирайте любые регулярные или разовые услуги:
- Пополнение мобильного;
- Погашение кредита;
- Оплата коммунальных услуг;
- Налоги и штрафы;
- Платежи в пользу физических и юридических лиц.
Один из самых популярных и простых – перевод с карты на карту любого украинского банка. Для совершения:
- По ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p добавьте свою карту Mastercard или выберите один из доступных электронных кошельков – Google Pay, Apple Pay, Masterpass.
- Укажите контактный мобильный.
- Заполните номер карты получателя.
- Введите сумму.
- Нажмите "Перевести" и подтвердите платеж.
Деньги зачислятся мгновенно. Если выполнено все условия акции, iPay.ua перечислит 2 гривны в фонд "Таблеточки".
Детальнее про благотворительный фонд
БФ "Таблеточки" основано в 2011 году для помощи детям, у которых диагностировали рак. Ежегодно таких случаев свыше 1000 по Украине.
Организация заботится не только о качественном лечении. Приоритетные направления деятельности: адресная помощь детям, покупка реагентов для точной диагностики, приобретение лекарств, ремонт и обновление оборудования, программы повышения квалификации и развития персонала больниц, продвижение системных изменений в сфере охраны здоровья и детской онкологии на национальном уровне.
Присоединяйтесь к добрым делам вместе с iPay.ua.
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