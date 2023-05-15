Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

Благотворительный фонд "Мрия", возглавляемый парамедикиней и волонтером Юлией Паевской (Тайра), сейчас работает над программой "Лето без войны" с целью предоставить летом отдых детям, чьи семьи пострадали от войны. С 15 мая в течение двух недель в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдут благотворительные показы фильмов, часть средств будет переведена в поддержку этой программы.

"Фонд запустил программу "Лето без войны". Мы планируем в течение трех летних месяцев отправить 5 тыс. человек на отдых, а именно детей, в сопровождении мамы или папы из семей военнопленных, гражданских пленных, пропавших без вести, погибших украинцев. Нам очень приятно, что сам кинотеатр "Октябрь" предложил такое сотрудничество. Сегодня 15 мая стартовала очень хорошая программа. Если вы пойдете в кинотеатр, то с каждого билетика уйдет 5 грн на программу "Лето без войны", - отметила образовательная экспертка.

Татьяна Комлик добавила, что очень важно детям, пережившим или переживающим одно из самых больших бед в своей жизни, дать хоть небольшой период покоя, без тревог и взрывов.

"Мы рассматриваем отдых в лагерях разных стран, чтобы дети могли поехать вместе с родителями или опекунами, или дети более взрослого возраста могли поехать в сопровождении. Обращайтесь в фонд "Мрия", также вы можете найти ссылку, где мы ведем сборы средств на эту программу на наших страницах в соцсетях или позвоните по телефону, и мы вам все подробнее расскажем", - сказала Комлик.