Лето-2023 стало самым жарким за всю историю наблюдений, – NASA

Об этом сообщает NASA.

Анализ ученых Института космических исследований имени Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорке показал, что все три летних месяца вместе были на 0,23°C теплее любого лета с начала записей NASA, и на 1,2°C жарче чем среднюю температуру лета между 1951 и 1980 годами.

Из-за нового рекорда жары, охватившей большую часть планеты, усилились лесные пожары в Канаде и Гавайях, волны жары накрыли Южную Америку, Японию, Европу и США, способствовав сильным дождям в Италии, Греции и Центральной Европе.

"Рекордные температуры летом 2023 года – это не просто набор цифр – они приводят к ужасным последствиям в мире. От жарких температур в Аризоне до лесных пожаров по всей Канаде и экстремальных наводнений в Европе и Азии, экстремальная погода угрожает жизни и средствам существования во всем мире ", – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Климатолог и океанограф NASA Джош Виллис заявил, что чрезвычайно высокие температуры поверхности моря, частично вызванные возвращением Эль-Ниньо (теплая фаза мирового климата, происходящая каждые 2-7 лет), в значительной степени повлекли за собой рекордное тепло лета.