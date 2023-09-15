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Лето-2023 стало самым жарким за всю историю наблюдений, – NASA

15 сентября, 2023 пятница
09:19
Мир

Лето 2023 оказалось самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, которые начались в 1880 году

Об этом сообщает NASA.

Анализ ученых Института космических исследований имени Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорке показал, что все три летних месяца вместе были на 0,23°C теплее любого лета с начала записей NASA, и на 1,2°C жарче чем среднюю температуру лета между 1951 и 1980 годами.

Из-за нового рекорда жары, охватившей большую часть планеты, усилились лесные пожары в Канаде и Гавайях, волны жары накрыли Южную Америку, Японию, Европу и США, способствовав сильным дождям в Италии, Греции и Центральной Европе.

"Рекордные температуры летом 2023 года – это не просто набор цифр – они приводят к ужасным последствиям в мире. От жарких температур в Аризоне до лесных пожаров по всей Канаде и экстремальных наводнений в Европе и Азии, экстремальная погода угрожает жизни и средствам существования во всем мире ", – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Климатолог и океанограф NASA Джош Виллис заявил, что чрезвычайно высокие температуры поверхности моря, частично вызванные возвращением Эль-Ниньо (теплая фаза мирового климата, происходящая каждые 2-7 лет), в значительной степени повлекли за собой рекордное тепло лета.

  • 20 августа в западной провинции Канады Британской Колумбии усилились лесные пожары, в результате чего 35 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.
  • 25 августа еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич заявил , что пожары в районе греческого города Александруполис стали самыми большими в истории Евросоюза.
  • 28 августа в Украине зафиксировали во многих областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
Общество
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