Летний морской лед может исчезнуть из Арктики уже через 10 лет, - ученые
Ученые предполагают новые климатические модели на планете уже через 10 лет. Летний морской лед может полностью исчезнуть из Арктики
Об этом пишет Science Alert.
Отмечается, что это произойдет десятилетием раньше, чем предполагали предыдущие климатические модели. В 2021 году ученые заявили, что арктический морской лед исчезнет не раньше середины века – к 2100 году. Однако в 2020 году другие ученые предусмотрели, что это произойдет уже в 2035 году.
Новая модель основана на данных наблюдений за морским льдом, собранных в период с 1979 по 2019 годы. Она четко показывает значительные события таяния в течение года, выходящие за пределы естественной изменчивости и гораздо более выраженные в летние месяцы.
Когда исследователи из Германии, Южной Кореи и Канады спроектировали эти модели в будущее, они обнаружили, что лед исчезает летом в Арктике, начиная с 2030-х годов, и это было очевидно вне зависимости от того, сколько ископаемого топлива было сожжено.
"Эти результаты подчеркивают глубокое влияние выбросов парниковых газов в Арктику и демонстрируют важность планирования и адаптации к сезонной свободной от льда Арктики в ближайшем будущем", - отмечают ученые.
Только за последние 30 лет растаяло 95% старейшего и толстого льда в Арктике, и более 70% текущего покрытия сейчас считается "сезонным", то есть оно не длится летом.
Если оставшиеся последние платформы растают, последствия будут ужасными для всех животных всех регионов.
- Напомним, что звезда, найденная в гало нашей галактики Млечный Путь, имеет химический состав, свидетельствующий об уникальной смерти первых звездных тел во Вселенной.
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