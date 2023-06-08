Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что это произойдет десятилетием раньше, чем предполагали предыдущие климатические модели. В 2021 году ученые заявили, что арктический морской лед исчезнет не раньше середины века – к 2100 году. Однако в 2020 году другие ученые предусмотрели, что это произойдет уже в 2035 году.

Новая модель основана на данных наблюдений за морским льдом, собранных в период с 1979 по 2019 годы. Она четко показывает значительные события таяния в течение года, выходящие за пределы естественной изменчивости и гораздо более выраженные в летние месяцы.

Когда исследователи из Германии, Южной Кореи и Канады спроектировали эти модели в будущее, они обнаружили, что лед исчезает летом в Арктике, начиная с 2030-х годов, и это было очевидно вне зависимости от того, сколько ископаемого топлива было сожжено.

"Эти результаты подчеркивают глубокое влияние выбросов парниковых газов в Арктику и демонстрируют важность планирования и адаптации к сезонной свободной от льда Арктики в ближайшем будущем", - отмечают ученые.

Только за последние 30 лет растаяло 95% старейшего и толстого льда в Арктике, и более 70% текущего покрытия сейчас считается "сезонным", то есть оно не длится летом.

Если оставшиеся последние платформы растают, последствия будут ужасными для всех животных всех регионов.