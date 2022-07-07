Летнее обострение агрессивной мимикрии. Сергей Кислица сообщил о намерении РФ обсудить "неонацизм" в Украине
Россия созывает неформальную встречу Совбеза, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в Украине
Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
"Летнее обострение агрессивной мимикрии — это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ".
- 12 июня Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что показательная набожность российского диктатора Владимира Путина не поможет ему избежать наказания.
- 2 июня Кислица напомнил о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году, и предостерег мир от примирения с Путиным.
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