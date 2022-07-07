Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Летнее обострение агрессивной мимикрии — это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ".

12 июня Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что показательная набожность российского диктатора Владимира Путина не поможет ему избежать наказания.

2 июня Кислица напомнил о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году, и предостерег мир от примирения с Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb