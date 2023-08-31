Летел на Москву: в России заявили о сбитии беспилотника
Утром 31 августа министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотника по Московской области. Отмечается, что летательный аппарат якобы уничтожен
Об этом сообщает минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин .
"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - написали в министерстве.
По их словам, беспилотный летательный аппарат вроде бы уничтожили над территорией Воскресенского района Московской области.
Собянин отметил, что дрон летел в направлении Москвы: "Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия".
Кроме этого, российское издание РИА новости отмечает , что в трех аэропортах столицы РФ, а именно во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задерживаются рейсы. По состоянию на 7 утра их количество выросло до 59.
Российский тг-канал Baza сообщает о режиме "Ковер", который объявили в столичных аэропортах "Домодедово" и "Внуково".
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
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