Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Летел на Москву: в России заявили о сбитии беспилотника

Летел на Москву: в России заявили о сбитии беспилотника

31 августа, 2023 четверг
08:12
Война с Россией

Утром 31 августа министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотника по Московской области. Отмечается, что летательный аппарат якобы уничтожен

Об этом сообщает минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин .

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - написали в министерстве.

По их словам, беспилотный летательный аппарат вроде бы уничтожили над территорией Воскресенского района Московской области.

Собянин отметил, что дрон летел в направлении Москвы: "Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия".

Кроме этого, российское издание РИА новости отмечает , что в трех аэропортах столицы РФ, а именно во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задерживаются рейсы. По состоянию на 7 утра их количество выросло до 59.

Российский тг-канал Baza сообщает о режиме "Ковер", который объявили в столичных аэропортах "Домодедово" и "Внуково".

  • В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
Россия
безпілотник
Читайте также:
Віктор Орбан
30 августа, 2023 среда
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
спека
30 августа, 2023 среда
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
08:30
Япония
За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды
08:23
Байден одобрил военную помощь Тайваню в рамках программы для суверенных государств
07:56
Обновлено
ВСУ ликвидировали 610 окупантов, уничтожили 26 ракет и 31 артсистему, - Генштаб
07:30
Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи
07:07
В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по военным целям в Южной Корее
06:55
В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта
06:34
Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW
06:16
В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа
06:06
Российский газ
Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда
05:34
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
05:08
ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове
04:40
В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
04:12
Российский добровольческий корпус сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области
03:44
Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО
03:16
США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ
02:48
Amazon
Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд
01:52
Давид Арахамия
Арахамия не исключает проведение выборов в Украине в следующем году
01:24
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные назвали временного руководителя государства
00:56
После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер
00:28
Новый пакет вооружения от Германии: 10 Leopard 1 и радиолокационная система RML-4D
00:13
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
00:06
Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО
2023, среда
30 августа
23:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа
23:27
Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
23:00
"Попытка избавиться от политических оппонентов": европарламентёр фон Крамон об идее Зеленского приравнять коррупцию к госизмене
22:56
РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине
22:29
В Дании часть украинских пилотов уже может начинать летную подготовку на F-16, - Залужный
21:50
Правительство Грузии не позволило президентке Зурабишвили посетить Украину и еще ряд стран
21:20
Обновлено
Застреленный полицейским в Днепре водитель-нарушитель был пьян, - СМИ
20:56
"Можем сделать больше": министр обороны Эстонии сказал, где найти боеприпасы для Украины
20:37
Ольга Харлан
Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400
20:33
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Самая успешная атака дронов по РФ: россияне теряют собственные стратегические объекты. Колонка Сергея Згурца
20:19
Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году
20:02
деньги во время войны
Как сохранить деньги во время войны. Советы финансиста
19:33
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
19:32
Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК
19:14
ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
19:00
Обзор
Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV