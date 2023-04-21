Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если до сих пор Белгороду прилетало за то, что с их территорию обстреливают Харьков, то сейчас они получили свое за Бахмут. Поскольку из имеющихся открытых данных можем выяснить, что упавшая в Белгороде бомба была бетонобойной, масса которой составляет 500 кг. Ее специфика состоит в том, что к ней прикручивается реактивный ускоритель для того, чтобы загнать бомбу как можно глубже", – пояснил Киричевский.

Военный эксперт предположил, что Су-34 с авиабомбой мог лететь в направлении Бахмута.

"Дальше, если строить логические предположения по поводу того, куда мог лететь с этой бомбой российский Су-34 с такой достаточно специфической бомбой, то очевидно, что его целью мог быть Бахмут. Причиной того, что эта бомба просто оторвалась от самолета, могут быть неисправности с военной авиацией у РФ", - добавил он.