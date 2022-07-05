"Летчики" РФ - вы твари и подонки, у нас с вами никогда не было одного неба, - военный авиатор Хазан

"Вы твари и подонки, у нас с вами никогда не было одного неба. За каждого убитого украинца вам, подонкам, прилетит! И вы теперь резко открывайте двери своих домов, потому что вы должны знать, что до конца своей жизни вам обязательно Обязательно, к тем всем тварям и подонкам, которые умеют пилотировать воздушными судами и используют их для убийства граждан Украины.



Я подписываюсь под каждым сказанным словом.



Никогда у меня и у нас, у моих собратьев, не было одного неба с этими тварями и никогда не будет.



Все ваши фамилии, ваши жены, адреса – все известно украинской стороне.



Вы военные преступники, хотя я не прокурор и не имею права давать правовую оценку вашей деятельности. Но на вас клеймо военных преступников, уже прибитое трехсотым гвоздем, и вам от этого никогда не отмыться. Никогда!

Поэтому прилетит обязательно и неинтересно в какое время, сегодня, завтра или послезавтра. Они должны знать, что счетчик времени их жизни считает обратном", - подчеркнул военный авиатор.