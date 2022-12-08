Об этом свидетельствует обнародованный указ президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору, – говорится в документе.

Пилот с позывным "Karaya" 12 октября уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителей общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ!", - написал впоследствии летчик в Instagram.

После этого командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Летчик Karaya, сбивший 12 октября 5 "шахидов" над Винничиной, рассказал историю своего позывного.