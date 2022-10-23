Летчик Karaya из Кременчуга объяснил, что означает его позывной

Об этом сообщил глава ОО Координационный центр объединений ветеранов АТО и руководитель Музея военной истории Кременчуга Владимир Поляков в своем facebook .

Настоящее имя летчика – Вадим Ворошилов. По словам Вадима, на которые ссылается Поляков, Karaya - это позывный результативного летчика-истребителя Второй мировой войны и вообще за всю историю авиации Эриха Гартманна.

"Если дословный перевод с немецкого, то это "любимая", но оно не использовалось в этом значении. У Гартманна был этот позывной, когда он был командиром авиационной эскадрильи: Karaya-1, у остального летного состава истребителей были Karaya-2,3,4… в зависимости от боевого порядка в строю и прочего", - говорится в сообщении.

Ворошилов рассказал, что Гартманн после войны почти 10 лет был в ссылке в Советском Союзе, а по возвращении в ФРГ стал "отцом" современной реактивной истребительной авиации - вся тактика ведения боевых действий, которая легла в основу и до сих пор используется, была написана именно им.

Такой выбор позывного украинский летчик объясняет тем, что после вторжения в 2014 году РФ на территорию Луганской и Донецкой областей, оккупанты начали называть украинцев "неонацистами", поэтому Ворошилов и решил в шутку взять этот позывной, которым пользуется до сих пор.

Вадим Ворошилов отметил, что позволяет публиковать эту историю, чтобы "не было двойного толкования".

Karaya - украинский летчик-истребитель, который 12 октября 2022 года уничтожил пять иранских дронов: три - на Юге Украины и два - над Винницей. Был вынужден катапультироваться в Винницкой области, перед тем отведя самолет от населенного пункта. Имеет свой YouTube-канал , где публикует видео своих полетов.

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