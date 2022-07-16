Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Когда Украина получит два комплекса ЗРК по шесть пусковых установок, мы сможем прикрыть два-четыре района. В Украине происходят удары в каждой области, в каждом городе. Ни одна противовоздушная оборона не обеспечивает безопасность на 100%. Надо идти по странам НАТО. просить не только ЗРК и самолеты, еще нужно просить летающие радары, которые являются основой современной противовоздушной обороны", - подчеркнул Романенко.

Эксперт по авиации добавил, что самая сложная задача не уничтожить ракеты, а выявить и сопровождать их.

Российские крылатые ракеты отслеживаются наземными радарами, которые являются глазами противовоздушной обороны. Если радар находится на высоте, он с начала пуска наблюдает за ракетой и наводит на ракеты истребители и уничтожает их на дальних подступах. Так, под Белой Церковью, было удачное наведение истребителя, который уничтожил крылатую ракету в поле", – объяснил Романенко.

Вечером 15 июля украинские силы ПВО сбили над Белоцерковским районом российскую крылатую ракету.

Британская система ПВО Sky Sabre поступила в Польшу для защиты ее воздушного пространства

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb