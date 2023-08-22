Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10

Об этом сообщает иранское издание IRNA.

Новую версию дрона представили в День оборонной промышленности Ирана с участием президента страны Ибрагима Райси.

Отмечается, что беспилотник имеет дальность действия в 2000 км и может непрерывно летать до 24 часов, достигая высоты до 7 тысяч метров. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.

Максимальная топливная емкость БПЛА составляет 450 литров, а скорость может достигать 210 километров в час.

Mohajer-10 способен перевозить разные виды боеприпасов, бомбы и ручные гранаты. Кроме того, дрон оснащен системами электронной борьбы и разведки.

Завод иранских дронов в РФ: что известно

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.

Впоследствии сообщалось , что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.