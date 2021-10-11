"Льет воду на свою мельницу": Боррель заявил, что РФ использует ситуацию с ценами на газ для политического давления на ЕС

Об этом Боррель сказал в интервью изданию El Pais.



"Россия хочет открытие "Северного потока-2". Она использует эту ситуацию, чтобы подвести воду к своей мельнице... Это отношение, которое является частью игры политического давления", - сказал Боррель.



Дипломат отметил, что ЕС нужно больше российского газа, но отметил, что переговоры о поставках следует вести всем блоком, а не отдельными странами.



"Мы продолжаем испытывать потребность в российском газе и нам, вероятно, понадобится больше, чем договорено. Вот почему Испания предлагает, и правильно делает, чтобы переговоры вели не по странам, а в целом, как это было сделано с вакцинами. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема поставок газа имеет геополитическое измерение", - сказал боррелий.



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Кроме того, глава европейской дипломатии заявил о целесообразности изменений в системе ценообразования на электроэнергию, отметив, что поставщики газа имеют сильные позиции и устанавливают цены на энергоносители по всей Европе.



"Трудно оправдать некоторые элементы нынешней модели, которая была создана тогда, когда возобновляемые источники энергии не появились, когда атомная энергия рассматривалась как вариант увеличения добычи и когда декарбонизация не была приоритетной целью, а напряжения с газом не было как сейчас. Было бы разумно пересмотреть модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам. Но для модификации этого типа требуется время, и ситуация требует более быстрых решений. Поставщики газа - это те, кто устанавливает цены на энергоносители по всей Европе. Они занимают очень сильные позиции. Но здесь уже должен быть феномен финансовых спекуляций, а не просто проблема дисбаланса между спросом и предложением", - сказал боррелий.



По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, необходимо уменьшить размер цены на газ как фактор, стимулирующий спекуляции.



"Для этого необходимо принять регуляторные меры. Безусловно, несколько правительств предложат их. И Комиссия обязательно их учтет", - сказал боррелий.