Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика "Льет воду на свою мельницу": Боррель заявил, что РФ использует ситуацию с ценами на газ для политического давления на ЕС

"Льет воду на свою мельницу": Боррель заявил, что РФ использует ситуацию с ценами на газ для политического давления на ЕС

11 октября, 2021 понедельник
14:45
Экономика Хосеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ использует ситуацию с ростом цен на газ для политического давления на ЕС на фоне подготовки к запуску газопровода "Северный поток-2" в обход Украины

Об этом Боррель сказал в интервью изданию El Pais.

"Россия хочет открытие "Северного потока-2". Она использует эту ситуацию, чтобы подвести воду к своей мельнице... Это отношение, которое является частью игры политического давления", - сказал Боррель.

Дипломат отметил, что ЕС нужно больше российского газа, но отметил, что переговоры о поставках следует вести всем блоком, а не отдельными странами.

"Мы продолжаем испытывать потребность в российском газе и нам, вероятно, понадобится больше, чем договорено. Вот почему Испания предлагает, и правильно делает, чтобы переговоры вели не по странам, а в целом, как это было сделано с вакцинами. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема поставок газа имеет геополитическое измерение", - сказал боррелий.

Читайте также. Боррель назвал причины, которые мешают Еврокомиссии запретить "Северный поток-2"

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил о целесообразности изменений в системе ценообразования на электроэнергию, отметив, что поставщики газа имеют сильные позиции и устанавливают цены на энергоносители по всей Европе.

"Трудно оправдать некоторые элементы нынешней модели, которая была создана тогда, когда возобновляемые источники энергии не появились, когда атомная энергия рассматривалась как вариант увеличения добычи и когда декарбонизация не была приоритетной целью, а напряжения с газом не было как сейчас. Было бы разумно пересмотреть модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам. Но для модификации этого типа требуется время, и ситуация требует более быстрых решений. Поставщики газа - это те, кто устанавливает цены на энергоносители по всей Европе. Они занимают очень сильные позиции. Но здесь уже должен быть феномен финансовых спекуляций, а не просто проблема дисбаланса между спросом и предложением", - сказал боррелий.

По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, необходимо уменьшить размер цены на газ как фактор, стимулирующий спекуляции.

"Для этого необходимо принять регуляторные меры. Безусловно, несколько правительств предложат их. И Комиссия обязательно их учтет", - сказал боррелий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Россия
Жозеп Боррель
Читайте также:
10 октября, 2021 воскресенье
Малиновский назвал условие своего возвращения в сборную Украины
10 октября, 2021 воскресенье
Лукашенко выдворил из Беларуси сербских олигархов братьев Каричей. Имущество отобрано, - СМИ
9 октября, 2021 суббота
В Верховной Раде образовалась коалиция "БДСМ", - Разумков
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.27
    Покупка 26.27
    Продажа 26.5
  • EUR
    Покупка 30.29
    Продажа 30.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
11 октября
16:53
Железняк: Комитет по нацбезопасности подделал текст закона об олигархах
16:46
Соглашение об "открытом небе" с ЕС повысит конкуренцию авиакомпаний на украинском рынке, - эксперт
16:34
В Офисе президента рассматривают новые ограничения для невакцинированных от COVID-19
16:31
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций понедельника
16:24
Спутник V
Россия похитила формулу COVID-вакцины британской компании AstraZeneca, - The Sun
16:21
Евгений Мецгер
Нападение на журналистов "Схем": Мецгера отправили под ночной домашний арест
16:15
карантин
В Одесской области усилили карантин
16:03
Великобритания признала украинские COVID-сертификаты
16:03
МЗ начало внеплановые проверки школьных столовых
15:52
Дельта банк
Растрата денег вкладчиков Дельта банка: один из совладельцев арестовали с миллиардной залогом
15:48
Николай Чаус
ВАКС продлил домашний арест экс-судье Чаусу
15:42
Геннадий Труханов
Суд отпустил мэра Одессы Труханова под залог в 30 млн грн
15:34
Дмитрий Медведев
"Напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах": Офис президента отреагировал на статью Медведева об Украине
15:29
карантин
В Украине 16 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина
15:26
евро
ЕС анонсировал инвестпакет для Украины в размере 6,5 млрд евро
15:13
СOVID
В Харькове развернули почти 500 COVID-кроватей
14:58
СБУ задержала россиянина, который был топ-чиновником в оккупированном Крыму
14:46
Экспо-2020
Госпредприятие "Экспо-2020" задолжало треть миллиарда гривен за участие в выставке в Дубае
14:33
флаг России
ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия
14:21
Обновлено
В Полтавской области автобус вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб
14:13
Укрпочта
Нацкомиссия в сфере связи утвердила повышение тарифов Укрпочты с 1 декабря
14:00
Полиция сообщила об угрозе убийством нардепу, СМИ пишут о Вирастюке
13:53
Укрзализныця
Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью странами: список
13:43
Instagram
Instagram анонсировал функцию для мотивации подростков делать перерыв в пользовании соцсетью
13:29
Нобелевскую премию по экономике получили трое американских ученых
13:11
Виктор Медведчук
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард, - нардеп Кузьмин
13:00
деоккупация Крыма
Добавили еще восемь человек: ЕС расширил санкционный список за оккупацию Крыма
12:55
самолет
Соглашение об "открытом небе" подпишут на саммите Украина-ЕС
12:51
В Киеве Range Rover сбил мужчину на электросамокате
12:34
Polexit
"Polexit - это фейк": премьер Польши отреагировал на протесты против признания национального закона выше европейский
12:06
ЕС призвал Беларусь отменить смертную казнь
11:52
В Гааге начинаются слушания по делу захвата Россией украинских моряков
11:23
Осуществлял спам-атаки и взламывал сайты: СБУ разоблачила хакера, создавшего "армию ботов" на более чем 100 тыс. учетных записей
11:22
полиомиелит
На Ривненщине из-за случая полиомиелита проведут массовую вакцинацию детей
11:02
В Сиднее закончился локдаун, который длился 4 месяца
10:43
Латвия объявила режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
10:23
В российском Татарстане разбился самолет, погибли 19 человек
10:20
школа карантин
Школы Мелитополя переходят на дистанционный режим работы
10:19
Евгений Енин
МВД предлагает отдавать местным громадам до трети поступлений от штрафов за нарушение ПДД, - Енин
10:05
Шеремет
В МВД не исключают, что дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV