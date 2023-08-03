Об этом она сказала в интервью LIGA.Life.

"Я очень негативно отношусь к этому сравнению, потому что во мне есть две ипостаси: музейщика и гражданина. Конечно, я хочу, чтобы больше наших защитников и защитниц вернулись домой живыми и здоровыми. Но я также хочу всем объяснить, что музей Голодомора — это не просто музей искусства или истории какой-то области. Этот музей сверхактуален сегодня, потому что знания о преступлениях, которые совершала Россия, делают нас сильнее", - заявила временная глава музея.

По ее словам, если бы эта часть музея была открыта, украинцы были бы более готовы к войне.

"Если бы у нас уже была завершена вторая очередь, мы смогли открыть основную экспозицию с более подробной информацией о Голодоморе: с примерами, разъяснениями предпосылок, привлеченных механизмов и последствий. Возможно, тогда бы мы были более готовы к этой войне и не допустили ее в таком масштабе, в каком она проходит сегодня", - сказала Гасиджак.

Предыстория

На минувшей неделе в сети захейтили Гасиджак за ее вес. Известный юрист Клим Братковский написал, что музей Голодомора должен возглавлять военный, прошедший плен и знающий, что такое голод. Волну хейта по отношению к Гасиджак подхватила и российская пропаганда. Первыми же Гасиджак поддержали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и движение "Марш женщин".

Позже Леся Гасаджак сообщила, что готовит судебный иск из-за оскорбления чести и достоинства.

"Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту поддается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть показательный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", - заявила она.

Публичная дискуссия по поводу внешности руководительницы музея Голодомора совпала по времени с общественным обсуждением того, нужно ли сейчас, во время войны, достраивать сам музей за счет налогоплательщиков. Пользователи соцсетей выразили мнение, что за эти деньги можно закупить дроны для армии.