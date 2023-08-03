Леся Гасиджак объяснила, почему некорректно сравнивать затраты на строительство музея с покупкой дронов для армии
И.о. гендиректор музея Голодомора Леся Гасиджак считает некорректным сравнение затрат на достройку второй очереди музея с закупкой дронов для армии
Об этом она сказала в интервью LIGA.Life.
"Я очень негативно отношусь к этому сравнению, потому что во мне есть две ипостаси: музейщика и гражданина. Конечно, я хочу, чтобы больше наших защитников и защитниц вернулись домой живыми и здоровыми. Но я также хочу всем объяснить, что музей Голодомора — это не просто музей искусства или истории какой-то области. Этот музей сверхактуален сегодня, потому что знания о преступлениях, которые совершала Россия, делают нас сильнее", - заявила временная глава музея.
По ее словам, если бы эта часть музея была открыта, украинцы были бы более готовы к войне.
"Если бы у нас уже была завершена вторая очередь, мы смогли открыть основную экспозицию с более подробной информацией о Голодоморе: с примерами, разъяснениями предпосылок, привлеченных механизмов и последствий. Возможно, тогда бы мы были более готовы к этой войне и не допустили ее в таком масштабе, в каком она проходит сегодня", - сказала Гасиджак.
Предыстория
На минувшей неделе в сети захейтили Гасиджак за ее вес. Известный юрист Клим Братковский написал, что музей Голодомора должен возглавлять военный, прошедший плен и знающий, что такое голод. Волну хейта по отношению к Гасиджак подхватила и российская пропаганда. Первыми же Гасиджак поддержали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и движение "Марш женщин".
Позже Леся Гасаджак сообщила, что готовит судебный иск из-за оскорбления чести и достоинства.
"Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту поддается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть показательный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", - заявила она.
Публичная дискуссия по поводу внешности руководительницы музея Голодомора совпала по времени с общественным обсуждением того, нужно ли сейчас, во время войны, достраивать сам музей за счет налогоплательщиков. Пользователи соцсетей выразили мнение, что за эти деньги можно закупить дроны для армии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное