Лесные пожары вспыхнули на французской Ривьере в 50 км от Сен-Тропе

Об этом заявил глава МВД Жерар Дарманен, сообщает Укринформ со ссылкой на France24 .

Возгорание произошло в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных призвали держаться подальше от пожара.



Читайте также: Пожары в Греции: уничтожено почти 85 тыс. га земли

По словам властей, к операции были привлечены несколько пожарных самолетов.

"Погодные условия крайне неблагоприятные", - отметил министр.



Читайте также: Украинские самолеты вернулись с тушения пожаров в Турции

Часть Средиземноморского региона (Греция, Турция, Черногория, Северная Македония) столкнулась с сильной жарой и пожарами в последние недели, но Франция до сих пор избегала больших пожаров.