Лесные пожары вспыхнули на французской Ривьере в 50 км от Сен-Тропе
Во Франции вспыхнул крупный лесной пожар
Об этом заявил глава МВД Жерар Дарманен, сообщает Укринформ со ссылкой на France24 .
Возгорание произошло в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных призвали держаться подальше от пожара.
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По словам властей, к операции были привлечены несколько пожарных самолетов.
"Погодные условия крайне неблагоприятные", - отметил министр.
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Часть Средиземноморского региона (Греция, Турция, Черногория, Северная Македония) столкнулась с сильной жарой и пожарами в последние недели, но Франция до сих пор избегала больших пожаров.
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