Лесные пожары во Франции: Макрон призвал создать европейский флот противопожарных самолетов

Об этом пишет The Guardian.

По словам Макрона, флот противопожарных самолетов Франции из 22 единиц является одним из самых современных в Европе, но стране явно потребуется больше, и они должны быть частью европейского флота, который можно развернуть.

Также президент Франции объявил о введении национального проекта возобновления лесов.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено сообщил, что правительство уже выделило 850 миллионов евро на обновление парка пожарных самолетов, а также 1 миллиард евро на пересадку деревьев, но признало, что придется сделать больше.

Издание сообщает, что к ликвидации пожаров во Франции привлекали около 2000 пожарных. Огонь уничтожил 20 000 гектаров леса, 37 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Снижение температуры и противопожарная полоса шириной 300 метров помогли сдержать – но еще не потушить пожар Жиронды.

"Наша оценка в целом положительная. Ситуация улучшилась в течение ночи", - сказал спикер пожарной службы. За ночь двое пожарных получили тяжелые травмы.

Ранее мы сообщали, что из-за аномальной жары в некоторых странах Европы распространяются пожары. По состоянию на 14 июля на юго-западе Франции шли крупные лесные пожары, которые уничтожили уже 4 тысячи гектаров земель.

15 июля испанские спасатели продолжали бороться с несколькими очагами лесных пожаров, уничтоживших около 6000 гектаров территорий.

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