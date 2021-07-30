Лесные пожары в Турции: Украина направила два самолета для тушения
30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля на юге страны
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
Площадь пожаров составляет более 1500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек в больницах, повреждено более 100 зданий и сооружений.
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Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения
- 29 июля гостей и сотрудников гостиниц в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров.
- Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой, советуют оставаться в отелях.
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