Лесные пожары в Турции: Украина направила два самолета для тушения

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Площадь пожаров составляет более 1500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек в больницах, повреждено более 100 зданий и сооружений.



Читайте также: На юге Турции 10 человек оказались окружены лесным пожаром, один погиб

Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения

29 июля гостей и сотрудников гостиниц в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров.

Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой, советуют оставаться в отелях.