Лесные пожары в Турции: Кулеба поручил готовить сценарии возвращения украинцев
МИД Украины готовит возможные планы эвакуации граждан из Турции из-за масштабных лесных пожаров
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации", - написал он.
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