Лесные пожары в Турции: Кулеба поручил готовить сценарии возвращения украинцев

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации", - написал он.



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29 июля гостей и сотрудников гостиниц в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров.

Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой, советуют оставаться в отелях.